Белгород, , 13:45 — REGNUM Две женщины пострадали в результате наезда на них маршрутного автобуса 28 февраля в Белгороде, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Пешеходный переход Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По предварительным данным, около 12:15 водитель «ЛиАЗа», двигающийся по маршруту №223-а, на перекрёстке улиц Вокзальной и Преображенской не предоставил преимущество в движении двум женщинам — они переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП два пешехода, а также упавшая в результате происшествия пассажирка автобуса доставлены в медицинское учреждение.