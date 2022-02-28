Москва, 28 февраля 2022, 13:43 — REGNUM Европейский союз занимает недружественную позицию по отношению к России и принимает меры враждебного характера. Об этом 28 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, поставки оружия, вооружений, боеприпасов на территорию Украины может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае ни коим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка, ничему, а в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия.