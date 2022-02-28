Оренбург, , 13:47 — REGNUM И.о. главы Оренбурга Сергей Салмин призвал оренбуржцев поддержать те шаги, которые предпринимают Россия и президент. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Специальная военная операция России по защите Донбасса. 05:00. 28.02.2022 © ИА REGNUM

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«Прошли пятые сутки с начала спецоперации. Уверен, что в Оренбурге, как и во всей России, нет равнодушных к происходящему. И сейчас важно — сохранять спокойствие, быть единодушными и поддерживать те шаги, которые предпринимают наша страна и наш президент», — сказал чиновник.

По его словам, исторически сложилось, что украинцы и русские — единый народ. И просто наблюдать, как пришедшие к власти националисты устраивали расправу над несогласными, русскоязычными, над собственным народом, было нельзя. Многочисленные попытки мирного урегулирования конфликта не увенчались успехом.

«Мы обязаны защитить мирных жителей, проживающих на территории Украины. Полностью поддерживаю действия нашего президента и считаю его решение о проведении спецоперации на территории Украины верным. Сейчас самое главное — установить мир на Украине, и сделать это можно только путем ее демилитаризации и денацификации», — выразил свое мнение Салмин.

Напомним, спецоперация России проводится по просьбе ДНР и ЛНР с 24 февраля.