Севастополь, , 13:42 — REGNUM Пожилая женщина погибла под электричкой в Севастополе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

Электричка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщается, в дежурную часть от дежурного по станции «Мекензиевы горы» поступило сообщение о том, что машинист электропоезда сообщением «Симферополь — Севастополь» недалеко от остановочной платформы «1531 километр» применил экстренное торможение состава для предотвращения наезда на человека, однако избежать столкновения не удалось.

Сотрудники транспортной полиции установили, что смертельные травмы получила 85-летняя жительница Севастополя, которая в тёмное время суток, при ограниченной видимости, пыталась перейти железнодорожную дорогу.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Перми 45-летний мужчина попал под электричку и погиб.