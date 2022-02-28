Петрозаводск, , 13:51 — REGNUM В стационарах Республики Карелия в настоящее время получают лечение 937 заболевших ковидом, при этом только у 4,16% пациентов заболевание протекает в тяжелой форме. Об этом 28 февраля сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

Анестезиолог-реаниматолог во время работы с пациентом в реанимационном отделении волгоградской больницы Александр Куликов © ИА REGNUM

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По его словам, за прошедшие сутки выявлены 440 инфицированных (84 — дети), что на 87 человек меньше, чем сутками ранее. Среди новых выявленных зараженных 399 человек (90,6%) ранее не проходили вакцинацию.

«В ковидных стационарах получают лечение 937 пациентов, в состоянии средней тяжести — 891 человек, в тяжёлом — 39 (из них непривитых — 39), — добавил чиновник. — В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь семи крайне тяжёлых больных».

Всего с начала пандемии в республике зарегистрированы 125 193 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 16 383 ребёнка. Выздоровели 117 246 человек, в том числе 16 054 несовершеннолетних, а за последние сутки — 653 из ранее инфицированных. Умерло от ковида в Карелии 1395 человек, за последнее воскресенье февраля в регионе зарегистрирована одна смерть среди пациентов с ковидом.

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