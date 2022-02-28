Москва, , 13:52 — REGNUM Даже родственники и друзья российских граждан, живущие на Украине, могут не знать реального положения дел. Они становятся жертвами пропаганды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 февраля журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса и санкции Запада — все новости»

Пескова спросили, получают ли в Кремле от родственников и друзей с Украины информацию, которая отличается от «представления до начала» спецоперации по защите Донбасса. Он ответил, что не только у сотрудников администрации президента, но и у подавляющего большинства жителей России есть на Украине друзья, родственники и близкие. У всех болят сердца за происходящее в этой стране.

Вместе с тем, добавил Песков, даже те, кто сейчас сидят в подвалах зданий, зачастую становятся заложниками военных националистических формирований. Этих людей используют как живой щит.

«Они не знают реального положения дел и они становятся жертвами украинских пропагандистов. Это действительно так», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков заявил, что российские военные, участвующие в спецоперации на Украине, делают всё для обеспечения безопасности гражданского населения.

Читайте также: Песков назвал использование мирных жителей как живого щита преступным