Гельзенкирхен, Германия, 28 февраля, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Немецкий футбольный клуб «Шальке» досрочно расторг контракт с российской компанией «Газпром». Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба клуба.

Флаг ФК Шальке 04

«Газпром» был титульным спонсором «Шальке» с 2007 года. Причины расторжения контракта не уточняются.

В «Шальке» заявили, что финансовая дееспособность клуба не пострадает, и в ближайшее время будет представлен новый титульный спонсор.

Ранее «Шальке» убрал с футболок надпись «Газпрома».