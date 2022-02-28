Мурманск, 28 февраля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области выявлено 613 случаев COVID-19, 303 из них — в областном центре, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, за сутки в регионе госпитализировали 25 ковид-пациентов, жертвами инфекции стали пять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России выявили 106 920 случаев COVID-19.