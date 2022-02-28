Вашингтон, 28 февраля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Композиция американских рэперов Gunna (Серхио Джаванни Китченс), Future (Нейведиус Деман Уилберн) и Young Thug (Джеффери Ламар Уильямс) под названием Pushin P сумела преодолеть отметку в 100 млн прослушиваний на платформе Spotify. Соответствующей информацией поделился Gunna в истории на своей странице в Instagram 28 февраля.

Скриншот YouTube Future и Gunna

На достижение подобного показателя музыкантам понадобилось чуть более одного месяца. Примечательно, что клип на популярный трек за тот же период посмотрели более 17,4 млн раз.

Напомним, что 7 января 2022 года Gunna выпустил новый альбом под названием DS4EVER. Пластинка включила в себя 20 различных песен.