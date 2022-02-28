Таллин, 28 февраля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. В связи с событиями на Украине эстонское швейное предприятие Marat сообщило о прекращении производства в Белоруссии. Об этом говорится в пресс-релизе предприятия.

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По словам исполнительного директора Marat Рауля Сакса, эстонское предприятие сотрудничало с белорусской фирмой более десяти лет, но в свете событий на Украине последних дней продолжать такое сотрудничество невозможно.

«Несмотря на то, что партнером было частное предприятие, мы все же считаем необходимым изменить свою цепочку поставок. Продолжив производство в Белоруссии, мы нарушили бы свои принципы», — пояснил Сакс.

Он признал, что перевод производства в другую страну — большой и затратный вызов для Marat, но «наши принципы в этом вопросе превыше наших коммерческих интересов».

Сообщается, что новым местом производства может стать Македония, где сейчас шьют рубашки бренда Sangar данного предприятия.