Москва, 28 февраля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал самые важные законы, принятые в феврале, а также назвал активных парламентариев.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и Донецкой и Луганской народными республиками назвал Володин самыми важными, напомнив, что их единогласно поддержали все пять фракций.

«Принятие решения о ратификации договоров — единственный путь защитить людей, прекратить братоубийственную войну, принести мир. В течение восьми лет руководство Украины не вело диалог с народными республиками, не выполняло Минские соглашения», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Он также отметил комитет Госдумы по обороне за его работу над законопроектом об индексации пенсии военным пенсионерам на 8,6%.

«Принятое решение позволит проиндексировать выше уровня инфляции прошлого года пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц, в том числе служивших в органах внутренних дел, Росгвардии, МЧС и других силовых структурах. Закон касается около 2,6 млн человек, их пенсии должны быть пересчитаны с 1 января 2022 года», — указал спикер Госдумы.

Самыми активными в зале пленарных заседаний были Андрей Макаров («Единая Россия»), Нина Останина (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Олег Нилов (СРЗП), Олег Леонов («Новые люди»).