Элиста, , 13:36 — REGNUM В Калмыкии утверждено обвинительное заключение по резонансному ДТП, случившемуся в декабре 2021 года на трассе в Яшкульском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре 28 февраля.

Уголовное дело Ru.torange.biz

Следователи полагают, что утром 15 декабря на трассе Р-216 «Астрахань — Элиста — Ставрополь» 46-летняя жительница Астраханской области, управляя Toyota Vitz, выехала на встречную полосу, где столкнулась со встречным Hyundai Solaris. В результате от полученных травм скончались девять человек — водитель и четверо пассажиров Toyota Vitz, а также водитель и трое пассажиров, в том числе маленький ребёнок, находившиеся в Hyundai Solaris. Один из пассажиров Hyundai Solaris получил тяжёлые травмы.

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть более двух лиц, рассмотрит Яшкульский районный суд.

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