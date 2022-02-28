Мадрид, , 13:36 — REGNUM В понедельник, 28 февраля, в Барселоне открылся Всемирный мобильный конгресс (Mobile World Congress, MWC). Об этом 28 февраля сообщается на странице MWC в соцсети Twitter.

Huawei на выставке Mobile World Congress 2019 Huawei.com

Работа конгресс продлится до 3 марта и на церемонию его открытия присутствовали король Испании Филипп VI и председатель испанского правительства Педро Санчес.

При этом из-за специальной военной операции Вооруженных сил РФ по защите Донбасса в нынешнем году организаторы MWC приняли решение оставить без собственного павильона его российских участников.

Отметим, Всемирный мобильный конгресс является одной из наиболее крупных в мире мобильной индустрии и в ней принимают участие операторы мобильной связи, а также продавцы и владельцы контента со всего мира.