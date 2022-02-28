Москва, 28 февраля 2022, 13:34 — REGNUM Украинские националистические группировки используют мирное население как живой щит, это недопустимо и преступно. Об этом 28 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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По его словам, главная задача российских военных на Украине заключается в обеспечении безопасности гражданского населения, и российские военные делают все для этого.