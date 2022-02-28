Воронеж, 28 февраля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В Воронежской области готовы трудоустроить жителей Луганской и Донецкой республик, эвакуированных в регион, об этом 28 февраля сообщила пресс-служба правительства.

Марина Каширская ИА REGNUM Правительство Воронежской области

«Правительство области по моему поручению анализирует возможности трудоустройства эвакуированных из Донбасса. Сейчас идет сбор обратной связи от жителей ЛНР и ДНР, на каких условиях они готовы приступить к работе в нашем регионе. Также ведется диалог с местными предприятиями по спросу на рабочую силу», — приводит слова губернатора Александра Гусева пресс-служба облправительства.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время рынок труда в Воронежской области вернулся к значениям допандемийного 2019 года — при 11 тыс. официально зарегистрированных безработных в регионе в настоящее время есть 20 тыс. вакансий.