Таллин, 28 февраля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Итоги референдума в Белоруссии, согласно которым на территории страны разрешено размещать ядерное оружие, носят серьезный характер для стран НАТО. Об этом, по сообщению портала госновостей Эстонии ERR, заявил эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

По оценке бывшего главы внешней разведки Эстонии и канцлера министерства иностранных дел страны, благодаря итогам референдума Россия с большой долей вероятности разместит там тактическое ядерное оружие.

В то же время Сакс советует не волноваться в связи с потенциальной угрозой России применить ядерное оружие: «Игры с ядерными силами давно стали в России традицией. Раз в год они проводят стратегические ядерные учения. Все заканчивается запуском межконтинентальной ракеты».

Эстонский военный эксперт добавил, что Россия это делала так часто, что подобное утратило свое тактическое влияние: «Это должно быть устрашением для Запада, но имеет обратный эффект».

Сакс убежден, что Россия не думает начинать реальную ядерную войну, поскольку понимает, какими будут последствия: «Тот, кто начинает ядерную войну, имеет тактическое преимущество, но в итоге его уничтожат. Это означало бы, что Россия будет стерта с карты мира».