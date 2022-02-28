Сеул, 28 февраля, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В 2022 году бюджетный дефицит страны может составить 71 трлн вон (~$59 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов.

Дефицит

Отношение дефицита бюджета к ВВП страны составит 3,3%.

В министерстве отмечают, что сумма дефицита может возрасти, поскольку кандидаты в президенты обещают увеличить расходы, связанные с ликвидацией последствий пандемии коронавируса. В случае принятия ещё одного дополнительного бюджета дефицит может достичь 120 трлн вон (~$100 млрд).

По оценкам, в 2021 году дефицит должен был превысить 90 трлн вон (~$75 млрд), однако, благодаря гораздо большим, чем ожидалось, налоговым поступлениям, он составит не более 30 трлн вон (~$25 млрд).