Тбилиси, , 13:31 — REGNUM Присоединение Грузии к антироссийским санкциям, введённым за проведении операции на Украине в защиту Донбасса, будет ударом по грузинскому народу. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 28 февраля на заседании правительства.

Ираклий Гарибашвили © ЕРА:JULIEN WARNAND

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Он отреагировал на обращение партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД). В ЕНД призвали власти присоединиться к санкциям Евросоюза.

«О чём оппозиция меня просит? Чтобы я ввёл санкции против своего народа? Кто потеряет от этого? Наше население, наша экономика, более миллиона наших соотечественников, которые не смогут осуществлять финансовые операции», — сказал Гарибашвили.

Он добавил, что излишние эмоции Грузии не дадут ничего хорошего, а принесут вред национальным интересам.

Напомним, ранее Гарибашвили отказался поддерживать санкции против России, которые повредят грузинской экономике. Он также опроверг заявления, что Россия несёт «угрозу» Грузии.

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