Москва, , 13:30 — REGNUM Повышение ЦБ ключевой ставки отразится на весенних полевых работах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля, об этом заявил зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»).

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«Сейчас на весенние полевые работы на льготные краткосрочные кредиты выделено 10,4 млрд рублей, мы считаем, этого недостаточно. У нас договоренность с правительством и Минсельхозом, что в случае поступления заявок от регионов на дополнительное льготное кредитование, будет рассмотрен вопрос о выделении дополнительных средств. И если раньше мы говорили о сумме в минимум 15−20 млрд рублей, то с повышением ключевой ставки ЦБ это, возможно, будет и 20 и 30 млрд рублей», — сказала Школкина.

«В любом случае мы будем просить правительство РФ, не смотря на всю сложность экономической ситуации, выделить средства именно на эффективное проведение посевной», — подчеркнула парламентарий.

В Госдуме намерены следить за ситуацией.

«Мы в Госдуме и по линии партии «Единая Россия» будем мониторить ситуацию. Любой сельхозпроизводитель, который придет за новым льготным краткосрочным кредитом на весенне-полевые работы, должен получить положительный ответ. Именно от качества проведенной посевной зависит урожай нашей страны и экспортный потенциал», — заявила Школкина.

В условиях санкций агропромышленный комплекс, сельское хозяйство становится драйвером экономики и ключевым в продовольственной безопасности страны, говорит она.

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