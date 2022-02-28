Багдад, 28 февраля 2022, 13:32 — REGNUM Турецкие военные самолеты нанесли серию авиаударов по северным провинциям Ирака. Об этом 28 февраля сообщает информационное агентство Shafaq.
По данным журналистов, целью ударов стали объекты Рабочей партии Курдистана (РПК, признана в Турции террористической организацией).
Источник издания в службах безопасности сообщил, что обстрелу подверглись объекты РПК в районе Кани-Маси, к северу от города Духок. Местные жители сообщают о том, что в результате удара загорелись несколько зданий, в которых укрывались курдские партизаны.