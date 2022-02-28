Багдад, , 13:32 — REGNUM Турецкие военные самолеты нанесли серию авиаударов по северным провинциям Ирака. Об этом 28 февраля сообщает информационное агентство Shafaq.

Самолёт F-16 ВВС Турции Defenseimagery.mil

По данным журналистов, целью ударов стали объекты Рабочей партии Курдистана (РПК, признана в Турции террористической организацией).

Источник издания в службах безопасности сообщил, что обстрелу подверглись объекты РПК в районе Кани-Маси, к северу от города Духок. Местные жители сообщают о том, что в результате удара загорелись несколько зданий, в которых укрывались курдские партизаны.