Омск, , 13:27 — REGNUM По состоянию на 28 февраля в Омской области подтверждено 191 315 случаев заражения коронавирусом, в том числе 825 — за последние сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число выздоровевших в регионе — 174 509 человек. За сутки выздоровели 1002 омича, госпитализация потребовалась 92 пациентам (27 февраля — 66).

Напомним, 27 февраля в регионе выявили 1005 носителей коронавируса, выздоровели 2010 человек.

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