Москва, 28 февраля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Вопросы экономической поддержки граждан будут решаться по мере поступления проблем. Об этом 28 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Подождите, ну пока у нас ничего не произошло с вами. То есть у нас что произошло-то пока?» — заявил Песков.

«Я ещё раз повторю: по мере поступления проблем. Пока у нас ничего с вами не произошло», — продолжил он.