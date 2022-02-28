Москва, , 13:25 — REGNUM У России подготовлены решения для замещения импортных комплектующих. Об этом 28 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса и санкции Запада — все новости»

Он рассказал, что правительство России заранее подготовилось к санкциям Запада и приняло ряд решений, которые позволят смягчить последствия удара по экономике.

«И в части движения денежных средств, и в части развития проекта по замещению импортных комплектующих», — пояснил Мишустин.

Он поручил правительству оперативно и без сбоев реализовать составленные планы.