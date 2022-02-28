Ярославль, 28 февраля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Группа жителей Ярославля пока не может вернуться домой после поездки в Ирландию. Об этом участники группы сообщают в социальных сетях.

Страница Юлии Деминой в Facebook Юлия Демина

Ярославцы ездили в Ирландию с образовательными и туристическими целями. Однако обратный рейс из Дублина в Россию был отменён. На родину группа пытается поасть через Францию и Германию. Известный ярославский журналист Сергей Муканов прилетел в аэропорт Франкфурта-на-Майне.

«Планов мы тут настроили громадьё. Вплоть до поездов, подержанных «Ауди», частных бортов и самолётов через Узбекистан. В итоге я написал в посольство, они посоветовали, к кому обратиться в консульстве во Франкфурте. В консульство позвонили, они направили к конкретному парню из Аэрофлота и дальше мы уже решали с ним. В итоге завтра летим в Стамбул, а оттуда в Москву. Держим пальцы за этот вариант », — рассказал о текущей ситуации Сергей Муканов.

Ярославец провёл ночь в в транзитной зоне. В похожей ситуации сейчас в Париже находится другая часть группы, оттуда пишет юрист Юлия Демина.

« Ни Аэрофлот, ни МИД, ни консульство никаких действий не предпринимают. Сама пошла к сотрудникам авиакомпании просить еду и воду, одеяла. Ночевали на диванах. Призываем вспомнить о нас! Или как вариант — идти беженцами в лагерь.», — написала женщина.

ИА REGNUM продолжит следить за развитием событий.