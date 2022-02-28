Женева, Швейцария, , 13:22 — REGNUM Совет ООН по правам человека (СПЧ) ответил на просьбу Киева и согласовал проведение на 49-й сессии в Женеве срочной дискуссии по ситуации на Украине. Из 47 членов Совета проведение дебатов поддержали 29 стран, в том числе США, 13 воздержались от голосования (в частности, Армения, Казахстан, Узбекистан, Индия и Пакистан) и против этого выступили пять стран — Россия, Китай, Венесуэла, Куба и Эритрея. Об этом сообщает Reuters.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов, выступая на сессии, подчеркнул, что Россия начала специальную операцию, «чтобы остановить трагедию» а Донбассе, и что российские войска не стреляли по гражданским объектам на Украине.

Дипломат считает, что ряд делегаций пытается в очередной раз «взвинтить градус конфронтации в Совете». По его словам, выдвинутое Киевом предложение о проведении срочных дебатов — это очередная попытка «отвести внимание международного сообщества от творящегося уже без малого восемь лет целенаправленного уничтожения ни в чем не повинного мирного населения Донецка и Луганска».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля Совет Безопасности ООН проголосовал за проведение спецсессии Генассамблеи ООН по Украине. В поддержку резолюции высказались 11 членов Совбеза, трое — воздержались, Россия — против.

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Добавим, что ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Секретариат Организации Объединённых Наций не может обеспечить участие российской делегации в заседании Совета по правам человека в Женеве. По её словам, в ООН ссылаются на то, что российская делегация должна «оформлять какие-то документы, которые сейчас придумают страны Евросоюза для тех бортов, которые попали под санкции».

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