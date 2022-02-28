Москва, , 13:22 — REGNUM Продюсер телепередачи «Орёл и решка» Марина Гранкина опубликовала в историях своего Instagram-аккаунта номера телефонов медийных личностей, поддержавших спецоперацию России. Об этом 28 февраля сообщает ряд телеграм-каналов.

Звёзды Цитата из передачи «Голубой огонек» (Россия HD)

Гранкина выложила телефоны исполнителей Олега Газманова, Николая Баскова и ведущей Тины Канделаки и предложила подписчикам попробовать их «переубедить». «Не пишите им маты и проклятия, вы же вежливые и воспитанные люди. Я, например, Олегу отправила скрины переписки со своими друзьями, которые по подвалам сидят», — подписала пост продюсер.

Добавим, что на данный момент публикация недоступна. Гранкина почти сразу удалила пост.

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