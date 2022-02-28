Москва, , 13:21 — REGNUM В Московском академическом театре сатиры 28 февраля прошла церемония прощания с советским и российским актёром театра и кино, Народным артистом России Олегом Вавиловым.

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Как передает ТАСС, коллеги покойного назвали актера преданным своей профессии одаренным человеком, отличавшемся красотой и благородством.

«Я очень рад и счастлив, что мне довелось с Олегом поработать во многих качествах ‑ и как режиссер, и как партнер, и как начальник. Никаких театральных аксессуаров существования у него не было. Это удивительная история. Театр, работа и бассейн. Я благодарен тебе, Олежек, за наше содружество, за наш труд, за те минуты партнерства, которые ты мне подарил», — заявил в ходе церемонии прощания народный артист РСФСР, президент театра Александр Ширвиндт.

Также Народная артистка СССР Вера Васильева отметила, что считает Вавилова чудесным артистом, украшавшим Театр Сатиры, а Народный артист России Юрий Васильев назвал покойного удивительным человеком, прошедшим в театре огромный пути и сыгравшим при этом 50 ролей.

Отметим, Олег Вавилов родился 8 января 1950 года и окончил ГИТИС (мастерская Марины и Василия Орловых), после чего играл в казанском БДТ имени Качалова, московском ТЮЗа, Театре на Малой Бронной, театре «У Никитских ворот», в театре «Сфера» и 2004 года — в Театре сатиры.