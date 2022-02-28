Москва, , 13:21 — REGNUM Санкции против президента России Владимира Путина недальновидные и абсурдные. Об этом сегодня, 28 февраля, заявил журналистам пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин Kremlin.ru

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Песков уточнил, что Путин индифферентно относится к персональным санкциям. У него нет активов за рубежом. Всё свое имущество президент России ежегодно декларирует

«Если брать санкции с точки зрения решения проблем, то, конечно, сам факт введения санкций против Путина — это не менее абсурдно и весьма недальновидно», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, российского лидера Владимира Путина и главу МИД России Сергея Лаврова включил в санкционный список Евросоюз.

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