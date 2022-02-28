Ульяновск, 28 февраля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В Ленинском районе Ульяновска завершено расследование и ушло в суд уголовное дело по факту попытки организовать торговлю наркотиками. Перед судом предстанут шесть человек, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Следствие полагает, что 24-летний мужчина, ранее судимый за кражу, и другие члены преступной группы зимой 2021 года, получая через мессенджер указания неустановленного лица, размещали наркотические средства и психотропные вещества в тайниках на территории Ульяновска.

Обвиняемых задержали во время спецмероприятий.

В надзорном ведомстве отмечают, что фигурантами уголовного дела стали шесть жителей Ульяновской области. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в особо крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года в Ульяновской области ушло суд уголовное дело в отношении жителя Свердловской области, которого обвинили в попытке незаконного сбыта 4,5 кг наркотиков.

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