Хама, Сирия, , 13:21 — REGNUM Теракт произошёл в окрестностях сирийского города Хама. Об этом 28 февраля сообщает информационное агентство SANA со ссылкой на источник.

Взрыв мины

По данным журналистов, боевики оставили мину на пути следования гражданского транспорта.

По данным местного источника издания, мина была оставлена боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующими в этом районе.

«В деревне Аль-Рахджан к северу от города Саламия в Хаме взорвалась мина, оставленная террористами, в результате чего погибли трое мирных жителей», — сообщает SANA.