Санкт-Петербург, 28 февраля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за зимний сезон 2021 — 2022 годов с улиц и дорог вывезли более 3,5 млн кубометров снега. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Уборка снега

Усиленная работы дорожных служб позволила выйти на вторую позицию по объему убранного снега за последние десять лет. Действующий рекорд принадлежит зиме 2018 — 2019 годов.

За прошедшую неделю количество снежных масс на улицах Петербурга сократилось более чем на 219 тыс. кубометров. Теперь работы ведутся и на газонах города.

Из-за температурных качелей и последних морозных дней в Петербурге образовалось большое количество наледи, борьбы с которой сейчас ведут работники ручного труда и специальная техника. Помимо этого наиболее скользкие участки очищаются с помощью песко-соляной смеси. Также город убирают от образовавшейся грязи и пыли.

Сегодня, 28 февраля, улицы Петербурга убирают от снега и льда 907 единиц дорожной техники и 1191 дворник. Очищают и облагораживают садовые и парковые зоны 790 работников ручного труда.