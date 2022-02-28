Нур-Султан, , 13:16 — REGNUM В Казахстане членам семьи погибших во время январских беспорядков заплатят по 7 млн тенге (около $15 тыс.). Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба общественного социального фонда «Народу Казахстана», который будет выдать компенсации.

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Сообщается, что деньги выплатят родным погибших правоохранителей, а также тех, кто случайно погиб во время погромов. Кроме того, силовикам, которые в ходе беспорядков получили тяжёлые ранения, и семьям пострадавших детей заплатят по 3 млн тенге (около $6,5 тыс.).

Стоит отметить, что, согласно данным минобороны Казахстана, МВД, Комитета национальной безопасности и нацгвардии, во время беспорядков убили 21 силовика. Ещё 43 правоохранителя получили тяжёлые ранения.

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