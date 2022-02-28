Москва, , 13:16 — REGNUM Российские власти ожидали введение новых санкций из-за военной спецоперации России на Украине и принимали решения для смягчения последствий для экономики и граждан. Об этом 28 февраля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он отметил, что санкционное давление на России растет, но это ожидаемые шаги.

Власти приняли ряд решений по поддержке экономики России, план этих мер будет представлен в ближайшее время.