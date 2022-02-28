Москва, , 14:26 — REGNUM Казаки «Союза казаков-воинов России и зарубежья» сняли видеокадры из освобождённой от киевской хунты Луганской Народной Республики. Видео получено от луганчанина, продюсера фильма «Ополченочка» Романа Разума.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса и санкции Запада — все новости»

«Ополченочка» — первый художественный фильм, снятый на территории ЛНР и рассказывающий о вооружённом конфликте на востоке Украины. На этот раз в двухминутном видео от Романа Разума — документальные кадры сегодняшних событий на Донбассе. Казаки предлагают ВСУ сдаться и сложить оружие: «Киевский режим пал… Сдавайтесь добровольно!».

ИА REGNUM сообщало, что украинские силовики стали активно применять тактику ведения диверсионной войны, что осложняет ситуацию на фронте, заявил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник 28 февраля в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, противник минирует и уничтожает всё на своем пути, при отступлении разрушает мосты и переправы, прикрывается мирными жителями, как щитом.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ переключились на диверсии, заявил глава ЛНР