Москва, , 13:16 — REGNUM Центральный Банк России действует эффективно. Об этом 28 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Kremlin.ru

«До сих пор у нас не было поводов сомневаться в эффективности и надёжности нашего Центробанка. Нет поводов сомневаться в эффективности и сейчас», — заявил Песков.

«В России велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые санкции, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Поэтому планы по реагированию есть, они были подготовлены, разработаны, и они реализуются сейчас по мере поступления проблем», — указал он.

Ранее 28 февраля Центробанк повысил ключевую ставку до 20%.