Москва, , 13:15 — REGNUM То, что Евросоюз запрещает поставки товаров и технологий для нефтепереработки в Россию, неприятно, но не фатально для российского рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил генеральный директор ПАО «Европейская Электротехника» Илья Каленков. Комментируя заявление, опубликованное в официальном журнале ЕС, он пояснил:

Санкции США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Во-первых, большая часть технологий, которые закупались у западных партнеров, воссоздаются в российских условиях. Во-вторых, эта ситуация может послужить существенным толчком для развития российских технологий. Тем более что и оборудование, и кадры для этого в России есть. Кроме того, зачастую европейцы делают громкие заявления на публику, а дальше тихой сапой крупнейшие игроки рынка договариваются с правительством и спокойно работают в России через дочерние китайские, корейские структуры.

Не стоит оставлять в стороне и корейские компании, которые входят в мировую элиту по разработке высоких технологий. И это сотрудничество активно ведется. Например, на Балтийском химическом комбинате в Усть-Луге уже успешно применяются технологии корейских инжиниринговых компаний DAELIM и Samsung Engineering. Поэтому из сложившейся ситуации мы можем извлечь массу пользы: развивать собственные возможности, искать новые пути сотрудничества и так далее».

Как сообщало ИА REGNUM, запрет Евросоюза на поставки товаров и технологий для нефтепереработки в Россию является частью антироссийских санкций, заявленных после того, как Россия решила защитить свои границы от киевской националистической агрессии, накаченной западным оружием, и помочь угнетённому Донбассу.

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