Пермь, 28 февраля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Главный тренер пермского баскетбольного клуба «Парма» Казис Максвитис решил не возвращаться в Пермь. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба клуба.

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Максвитис, который также возглавляет сборную Литвы, объявил после матча Литва — Босния и Герцеговина, что не может вернуться в Пермь, чтобы продолжить работу.

«Детали завершения контракта с Казисом Максвитисом будут обсуждены сторонами в ближайшее время», — говорится в заявлении клуба.

«Парма» идёт на пятом месте в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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