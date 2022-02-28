Москва, 28 февраля, 2022, 13:10 — ИА Регнум. После некоторой паузы цены на нефть возобновили рост на торгах 28 февраля, отыгрывая западные санкции в отношении России, введенные за минувшие выходные (26−27 февраля), заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Richard Masoner / Cyclelicious Добыча нефти

«Новые ограничения ожидаемо жесткие и включают даже ограничение доступа ряда российских банков к системе SWIFT. Brent снова торгуется за пределами уровня $100 за баррель и даже при откатах не уходит далеко от этого рубежа.

Вводимые санкции в основном не затрагивают энергетический сектор напрямую, но в целом имеют эффект, который помешает продаже российских энергоносителей и, соответственно, создаст перебои в цепочках поставок.

Более того, есть опасения, что в качестве ответных мер Москва может сама ограничить поставки своих энергоресурсов.

Иными словами, геополитическая обстановка по-прежнему способствует удорожанию нефти, которая находится на многолетних максимумах.

Похоже, нефть пока не видит угрозы существенной коррекции, которая может произойти в случае успешного исхода предстоящих переговоров России и Украины.

Диалог должен состояться 28 февраля, и весь мир с замиранием ждет сигналов с этого фронта, которые определят дальнейшую динамику мировых площадок.

На этой неделе трейдеры временно отвлекутся на заседание ОПЕК+ — альянсу предстоит принять решение об апрельских уровнях добычи.

Впрочем, даже если экспортеры группы решат увеличить квоты, это не окажет существенного давления на Brent, поскольку большинство производителей не справляются даже с нынешними планами добычи», — пояснил эксперт.

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