Берлин, , 13:24 — REGNUM Унижение России и невыполнимые обещания, данные Украине, стали фатальной ошибкой Запада. Теперь угрожать нечем — санкции обернутся против европейских стран, заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель во время выступления в бундестаге.

Алис Вайдель Www.afd.de

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«Это было фатальной ошибкой — дразнить Украину невыполнимыми обещаниями. А именно вступлением в Евросоюз и НАТО. Тем самым мы втянули Украину в эту конфронтацию и в это опасное испытание», — заявила Вайдель.

По её словам, правильный вариант предлагал ещё в 2014 году экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. Он заявлял, что Украине, чтобы выжить и развиваться, нельзя быть ничьим аванпостом.

Членство в НАТО — красная линия для России, и Россия не допустит этого. Украине нужно было дать безопасную нейтральность, она могла бы стать мостом между Востоком и западом. Вместо этого на Западе заявляли России, что она — ничто.

«Это исторический провал Запада — то, что он унижал Россию», — подчеркнула Вайдель.

Германия сейчас ничем не может угрожать России — санкции против неё больше навредят самой ФРГ. Конфликт на Украине санкциями не остановить, они нужны только для видимости, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер ФРГОлафШольц ранее заявил, что отказываться от диалога с Россией и закрывать дипломатические каналы нельзя.

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