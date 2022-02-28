Париж, , 13:09 — REGNUM Для обсуждения экономического суверенитета Европейского союза на фоне ситуации на Украине президент Франции Эммануэль Макрон 28 февраля встретится в Париже с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Об этом 28 февраля сообщает France-Presse со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации источника, такая встреча состоится в рамках рабочего ужина и в ней будут принимать участие представители промышленников Европы.

Также указывается, во во время переговоров будут обсуждаться «вопросы европейского экономического суверенитета, в том числе с учетом событий на Украине».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что посёлок Старомарьевка в Волновахском районе находится под контролем Донецкой Народной Республики.