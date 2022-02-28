Кострома, , 13:28 — REGNUM В Костромской области по итогам 2021 года миграционный прирост не компенсировал естественную убыль населения. Об этом сообщает Костромастат.

Управление ЗАГС по Костромской области

За год в регионе появились на свет 4,9 тысячи младенцев и умерло 12,6 тысячи человек. Таким образом, естественная убыль составила 7,7 тысячи человек.

За прошлый год в область приехало 8,7 тысячи граждан, выбыло на 10% меньше — 8,6 тысячи. Миграционный прирост составил 99 человек против 265 в 2020 году.

По сравнению с показателями 2020 года, количество родившихся в регионе уменьшилось на 9%, число умерших выросло на 17%. Больше всего смертей регистрировали в январе, сентябре, октябре и ноябре 2021 года.

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