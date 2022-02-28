Москва, 28 февраля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудит с представителями правительства и другими чиновниками вопросы экономического развития РФ. Об этом 28 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Путин будет работать в Кремле сегодня. Он будет заниматься вопросами экономики», — заявил Песков.

«Экономическая реальность существенно изменилась. В Кремль приглашены Мишустин, Белоусов, Силуанов, Набиуллина, Греф, возможно, другие с тем, чтобы поговорить об экономических делах», — заявил Песков.