Красноярск, 28 февраля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 15 человек (27 февраля — 25). Об этом ИА REGNUM сообщили 28 февраля в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Дарья Драй ИА REGNUM Аппарат ИВЛ

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За весь период пандемии в Красноярском крае скончались уже 9982 ковид-пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе COVID-19 диагностировали у 2099 человек, госпитализация потребовалась 99 пациентам, выздоровели 5382 человека.