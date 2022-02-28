Донецк, 28 февраля 2022, 13:08 — REGNUM Украинские нацисты грабят территории Донецкой области перед отступлением, заявил советник председателя правительства Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
Что касается восстановления инфраструктуры, то сейчас перед правительством ДНР стоит сложная задача — проводить аудит потребностей, аудит самого ущерба, аудит потребностей населения, вообще в чем-то на той территории, но опять же эта работа осложнена тем, что там пока ведутся активные боевые действия, но аудит уже ведется, и в некоторых местах помощь населению уже оказывается, заключил он.