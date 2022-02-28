Донецк, , 13:08 — REGNUM Украинские нацисты грабят территории Донецкой области перед отступлением, заявил советник председателя правительства Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Здесь важно упомянуть, что в данный момент на территориях временно оккупированных Украиной царит полный хаос. Это мародерство, там орудуют банды уголовников, банды дезертиров при том, что сами представители «правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), националистов и вооруженных сил Украины занимаются неприкрытыми грабежами по всей территории, тем самым создавая дефицит и продуктов питания, и товаров первой необходимости и, соответственно, медикаментов», — сказал он РИА Новости.

Что касается восстановления инфраструктуры, то сейчас перед правительством ДНР стоит сложная задача — проводить аудит потребностей, аудит самого ущерба, аудит потребностей населения, вообще в чем-то на той территории, но опять же эта работа осложнена тем, что там пока ведутся активные боевые действия, но аудит уже ведется, и в некоторых местах помощь населению уже оказывается, заключил он.