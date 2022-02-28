Москва, 28 февраля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Цены на недвижимость в РФ вырастут, но по мере снижения платежеспособного спроса остановятся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля заявила доцент кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости финансового университета при правительстве РФ Юлия Грызенкова. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ спрос на жилье вырос на 15%.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«История российского рынка недвижимости говорит о повышении спроса на недвижимость во время снижения курса национальной валюты с последующим снижением спроса по мере исчерпания запаса свободных средств и доступных кредитов, — сказала она. — Рост спроса на квартиры вполне понятен — люди стремятся сохранить свои сбережения, совершить отложенные, но планировавшиеся приобретения. Недвижимость в таких условиях представляется более надежным вариантом для сбережения, чем иные. На фоне роста спроса цены на недвижимость вырастут, но после по мере снижения платежеспособного спроса остановятся».

По ее словам, реализация сценария стабилизации или снижения цен на недвижимость будет зависеть от изменения курса национальной валюты.

«В случае продолжения снижения курса рубля вероятнее стабилизация цен в рублях или их рост, не превышающий инфляции. 28 февраля 2022 года Банк России повысил ключевую ставку до 20%, что вызовет существенный рост ипотечных ставок по несубсидируемым кредитам и повышение спроса на льготные программы ипотечного кредитования, которые продолжают действовать», — сказала Грызенкова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, надо ли в РФ продлевать программу льготной ипотеки.