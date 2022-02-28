Сеул, 28 февраля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В январе 2022 года на рынке недвижимости в Южной Корее было зарегистрировано 41 709 операций купли-продажи, что на 54% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Согласно опубликованным данным, по сравнению с декабрем 2021 года показатель сократился на 22,4%.

Известно, что количество сделок купли-продажи в столичном регионе, включающем Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо, сократился на 65,6%, в остальных регионах страны — на 41,4%.

В министерстве отмечают, что низкая активность связана с ужесточением ограничений на выдачу ипотечных кредитов и рост процентов по кредитам после повышения учетной ставки.