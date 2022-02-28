Тамбов, 28 февраля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В Тамбовской области суд признал жителя города Котовска виновным в повреждении воинского мемориала, а также в покушении на дачу взятки и в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России 28 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Как установлено судом и следствием, обвиняемый вечером 22 марта 2021 года в парке Воинской славы города Котовска наступил ногами на основание мемориального сооружения в память о погибших в вооруженных конфликтах в Чеченской Республике и Республике Афганистан, затем сломал ветки композиции в виде дерева, являющегося частью данного мемориала. Кроме того, 12 марта обвиняемый, находясь в кабинете сотрудника ОМВД России по городу Котовску, положил на его рабочий стол 2,5 тысячи рублей в качестве взятки за несоставление в отношении него материалов по факту хищения денежных средств с чужой банковской карты. Позже он обещал полицейскому передать ещё 10 тыс. рублей. Сотрудник полиции от взятки отказался, в отношении взяткодателя возбудили дело.

Фигурант также обвинялся в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

В результате суд приговорил подсудимого по совокупности преступлений к наказанию в виде четырёх лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.