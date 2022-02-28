Чебоксары, 28 февраля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В Московском районе Чебоксар завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении водителя, которого обвинили в наезде на трёх детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Фигурантом уголовного дела стал 23-летний житель Цивильска. Авария произошла вечером 15 октября 2021 года в Чебоксарах по улице Академика Крылова.

Следствие полагает, что обвиняемый при управлении иномаркой Opel Omega не уступил дорогу трём детям, переходившим трассу в установленном месте. По версии следствия, обвиняемый своевременно не отреагировал на остановившийся перед переходом соседний автомобиль, не снизил скорость и не остановился.

В результате ДТП один из пострадавших получил тяжкие травмы.

Обвинение предъявлено в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Дело будет рассматриваться в Московском районном суде города Чебоксары.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупная авария произошла 25 февраля 2022 года в селе Шыгырданы Батыревского района Чувашии. В результате столкновения фуры с маршруткой травмы получили пять пассажиров, в том числе 11-летний ребёнок.

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