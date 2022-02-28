Москва, , 13:04 — REGNUM На внебиржевом рынке в начале торгов 28 февраля курс доллара превышал рекордные 113 руб., а евро доходил до 127 руб., реагируя на жёсткие и масштабные санкции, введённые Западом в отношении России за минувшие выходные (26−27 февраля), включая замораживание активов ЦБ РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Рубли Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«На Мосбирже на открытии торгов курс доллара доходил до отметки 90 руб., а евро превышал отметку 100 руб. После расширения коридора колебаний курс повысился ещё сильнее.

Сегодня биржа корректирует ценовые границы только по специальному решению Банка России. В качестве противодействия принятым мерам и в попытке остановить обесценивание рубля Банк России повысил ставку сразу до 20%.

Тем временем Минфин обязал экспортёров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров. Эта мера также нацелена на стабилизацию курса российской валюты и предотвращение ее дальнейшего обвала.

В ближайшей перспективе падение рубля может замедлиться на ожиданиях переговоров представителей России и Украины на территории Белоруссии. В ближайшие часы все внимание будет направлено на ход этого события, от которого многие с надеждой ждут разрешения конфликта.

К слову, российская сторона выразила желание достичь соглашения с Украиной «как можно скорее». Если же диалог закончится ничем, рубль и российские активы в целом будут ждать новый обвал и новые антирекорды под гнетом жёсткой реакции западных стран», — пояснил эксперт.

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