Москва, 28 февраля 2022, 13:03 — REGNUM Публикацию певца Николая Баскова с поддержкой военной спецоперации России в Instagram отметили как фейк. Об этом 28 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Ложная информация. Независимые эксперты по проверке фактов считают, что эта информация основана не на фактических данных», — говорится в предупреждении. В качестве «эксперта» выступил медиапроект FactCheck Georgia.
ИА REGNUM напоминает, что в своём посте Николай Басков поддержал проведение спецоперации на территории Украины. «Россия войны не начинает, она их заканчивает», — высказался певец.
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