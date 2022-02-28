Москва, , 13:03 — REGNUM Публикацию певца Николая Баскова с поддержкой военной спецоперации России в Instagram отметили как фейк. Об этом 28 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Басков (сс) Dmitry1035

«Ложная информация. Независимые эксперты по проверке фактов считают, что эта информация основана не на фактических данных», — говорится в предупреждении. В качестве «эксперта» выступил медиапроект FactCheck Georgia.

ИА REGNUM напоминает, что в своём посте Николай Басков поддержал проведение спецоперации на территории Украины. «Россия войны не начинает, она их заканчивает», — высказался певец.

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